Sorpréndete con estas tradiciones de las fiestas latinas

LatinoHoliday2.jpg

Cuando se trata de celebrar las fiestas, los latinos siempre lo hacemos a lo grande. De hecho, tenemos tantas costumbres increíbles y únicas que ¡nuestras festividades ¡suelen extenderse hasta enero!

Aunque estemos a millas de distancia de nuestros países de origen, seguimos conectados con nuestras raíces al mantener vivas nuestras tradiciones. Esto se nota especialmente durante las festividades, ya sea organizando una tamalada para Las Posadas o dejando los zapatos afuera para cuando los Reyes Magos vengan con regalos.

En AARP queremos desearles a todos unas felices fiestas resaltando algunas de las celebraciones que nos unen. Estas son algunas de nuestras tradiciones latinas favoritas.

Parrandas

Diciembre

Los puertorriqueños saben mantener sus casas limpias y surtidas con comida durante las fiestas porque todos participan en una parranda. Amigos, familiares e incluso extraños pueden presentarse en su puerta cantando aguinaldos al ritmo de maracas y panderetas. Lo llaman un “asalto navideño.,'' Una vez que todos en la casa se hayan despertado y se hayan bebido todo el coquito, la fiesta entera se va de casa en casa, reclutando más parranderos hasta el amanecer.

La Tamalada Diciembre

Para los mexicanos, los tamales están tan ligados a las Navidades como los arbolitos decorados. En los días antes de Nochebuena, amigos y familiares se reúnen para festejar y preparar tamales. Forman una línea de preparación para crear los rellenos y la masa de maíz mientras conversan y se divierten. Cada familia tiene sus propias recetas únicas (¡a veces son secretas!), pero si necesitas algo de inspiración, ¡nuestros voluntarios de AARP Arizona pueden enseñarle cómo hacer un delicioso tamal de pato desde cero!

Hanukkah

Diciembre

No todos los latinos ponen nacimientos en sus casas o cantan villancicos tradicionales. Muchos practican la fe judía, integrando sus propias tradiciones culturales en sus celebraciones de Hanukkah. Como es costumbre, se reúnen para encender una vela durante ocho noches para celebrar la liberación de la opresión. Los venezolanos pueden cambiar los latkes por arepas, los argentinos pueden servir churros con chocolate y dulce de leche, y para muchos, las tradicionales monedas de chocolate pueden caer de las piñatas festivas.

Día de las Velitas

7 de diciembre

En Colombia, las celebraciones navideñas comienzan la noche del 7 de diciembre, cuando amigos, familiares y vecinos se reúnen para encender velas en sus hogares y áreas públicas para la Virgen María y su Inmaculada Concepción. Aunque su día es oficialmente el 8 de diciembre, el encendido de las velas se celebra la noche anterior, aunque las horas y las maneras en que se encienden las velas varían de una provincia a otra. En Cartagena, todos esperan hasta después de la medianoche cuando las festividades terminan. En Medellín, combinan el festival con la tradición judía del festival de las luces de Hanukkah.

Las Posadas

16 - 24 de diciembre

¿Puedes creer que en México y Guatemala las festividades navideñas duran nueve días? Durante Las Posadas, cada noche se lleva a cabo una fiesta en una casa diferente en el barrio donde los niños recrean el nacimiento, los vecinos los siguen cantando villancicos y los anfitriones, como los pastores de la Biblia, los reciben dentro de casa, aunque con algunos toques modernos. Los invitados disfrutan de comidas y bebidas tradicionales como ponche navideño, tamales, pozole, buñuelos y muchos dulces, mientras las celebraciones terminan con el rompimiento de una piñata en forma de la Estrella de Belén.

La Novena

16 - 24 de diciembre

Igual que Las Posadas, La Novena también es una celebración de nueve días que precede a la Navidad. Se celebra en Colombia, Ecuador y Venezuela. La importancia aquí está puesta en recitar una oración frente al nacimiento con amigos y familiares. Luego, por supuesto, celebran con bebidas, comida y villancicos. Cada noche se reza una oración diferente y mientras algunas casas mantienen la reunión estrictamente devota, otras pueden convertirla en una novena bailable, donde se baila y se bebe aguardiente una vez que terminan las oraciones. De todos modos, los buñuelos y las natillas casi siempre se disfrutan.

Nochebuena

24 de diciembre

¡Para la mayoría de los latinos, Nochebuena es una celebración más grande que el día de Navidad! En esta noche, amigos y familiares se reúnen para una fiesta navideña con mucha comida, bebidas, música y regalos. Cada país tiene sus propias tradiciones. Los cubanoamericanos asan un puerco en una Caja China, los dominicanos disfrutan de tamales en hoja con arroz y gandules, los mexicanos llenan sus platos con tamales, bacalao, atole dulce y buñuelos y los venezolanos comen hallacas, que son similares a los tamales, pierna de cerdo y un pan de jamón, ¡todo antes de la Misa del Gallo!

Siempre hay mucha música y baile, ya sea salsa y merengue para los caribeños, gaitas en las festividades venezolanas, chacareras en las celebraciones argentinas y “Feliz Navidad” de José Feliciano, bueno, para todos.

La Misa de Gallo

25 de diciembre

La misa del gallo es una celebración católica que se remonta al siglo IV y todavía se observa hoy en día en los países católicos romanos donde se habla español, aunque las tradiciones varían. En Venezuela, esta es la misa final de una serie que comienza nueve días antes. En Bolivia, le sigue una comida después del amanecer con una picana de pollo y verduras.

Los Reyes Magos

6 de enero

Al igual que Santa en los Estados Unidos, los Reyes Magos entregan regalos y buen ánimo en toda América Latina. El Día de los Reyes Magos conmemora el día en que los Reyes Magos trajeron sus regalos al niño Jesús. La tradición de celebrar y regalar en este día comenzó en España y es reconocida en toda Latinoamérica. En República Dominicana, los regalos se abren por la mañana antes de que se reúna la familia. En Puerto Rico, comienzan la celebración la noche anterior en la víspera de los Reyes Magos, donde los niños recogen pasto o heno en una caja y lo dejan como regalo para los camellos de manera similar a como se dejan las galletas para Santa. Los argentinos, paraguayos y uruguayos también lo hacen, pero además dejan un zapato limpio. En Perú se realizan animados desfiles para celebrar “La Bajada de Los Reyes” y aquí, al igual que en México, se hornea un dulce pastel en forma de corona con una figura de Jesús escondida en su interior.

Año Viejo

31 de diciembre

Los latinos tienen como regla varias supersticiones, ¡especialmente en el cambio de año! En Colombia y Ecuador queman muñecos hechos de cartón, periódicos y otros desechos para simbolizar la liberación de los malos tiempos del año anterior con la esperanza de comenzar el nuevo año desde cero. Crear muñecas es tan importante como destruirlas; la gente las hace colectivamente para que todos puedan beneficiarse de un buen porvenir.  

Holiday partiesChristmas traditions
About AARP States
AARP is active in all 50 states and Washington, DC, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. Connect with AARP in your state.